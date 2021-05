Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – Tanara din Italia careia i-au fost administrate din eroare mai multe doze de vaccin anti-COVID-19 Pfizer-BioNTech a primit de fapt patru doze, nu sase cum a fost anuntat initial, au precizat marti autoritatile sanitare locale, potrivi AFP. ”In realitate este vorba despre 0,30 ml, corespunzatoare…

- O tanara din Italia a primit din greseala, duminica, sase doze de vaccin anti-COVID-19 de la Pfizer/BioNTech si a fost plasata sub observatie, intr-un spital din Toscana, insa starea ei de sanatate este buna, a informat luni agentia AGI, relateaza AFP potrivit Agerpres. STUDIU - Medicamentul…

- O tanara din Italia a primit din greseala, duminica, sase doze de vaccin anti-COVID-19 de la Pfizer/BioNTech si a fost plasata sub observatie, intr-un spital din Toscana, relateaza AFP. O asistenta a gresit si, in loc sa-i injecteze tinerei rezidente, in varsta de 23 de ani, o doza de vaccin, i-a injectat…

- O asistenta a gresit si, in loc sa-i injecteze tinerei rezidente in varsta de 23 de ani o doza de vaccin, i-a injectat intregul flacon sau echivalentul a sase doze, potrivit aceleiasi surse. Potrivit AGI, studiile privind o posibila supradoza cu serul Pfizer/BioNTech s-au oprit la patru doze injectate…

- O tanara din Italia a primit, din greseala, duminica sase doze de vaccin anti-COVID-19 de la Pfizer/BioNTech si a fost plasata sub observație, intr-un spital din Toscana. Starea ei de sanatate este, insa, buna, relateaza AFP. O asistenta a gresit si, in loc sa-i injecteze tinerei rezidente in varsta…

- O tanara din Italia a primit din greseala duminica sase doze de vaccin anti-COVID-19 de la Pfizer/BioNTech si a fost plasata sub observatie, intr-un spital din Toscana, insa starea ei de sanatate este buna, a informat luni agentia AGI, relateaza AFP.

- O tanara din Italia a primit din greseala duminica sase doze de vaccin anti-COVID-19 de la Pfizer/BioNTech si a fost plasata sub observatie, intr-un spital din Toscana, insa starea ei de sanatate este buna, a informat luni agentia AGI, relateaza AFP. O asistenta a gresit si, in loc sa-i injecteze tinerei…

- Un barbat de 45 de ani din Argeș a murit la o zi dupa ce a fost vaccinat cu serul de la Pfizer/BioNTech anti-COVID-19. Barbatul s-a prezentat in data de 2 martie pentru a primi prima doza de vaccin produs de Pfizer/BioNTech intr-un centru de vaccinare din Mioveni, județul Argeș, conform programarii.…