- Un tanar de 19 ani din Calan, judetul Hunedoara, si-a aruncat pe geam, de la etajul al treilea, concubina de 18 ani in urma unui conflict. Tanara a supravietuit, fiind transportata la spital. ”Astazi, in jurul orei 18.00, Politia Orasului Calan a fost sesizata cu privire la faptul ca, in urma…

- O femeie de 35 de ani din județul Vaslui a murit dupa ce a fost injunghiata, vineri seara, de fostul iubit, scrie ziarul local Vremea Noua. Imediat dupa crima, barbatul a fugit, insa a fost prins ulterior de polițiști și reținut. Femeia se despartise de barbat de trei ani si traia acum cu chirie, alaturi…

- Sfarșit crunt pentru un barbat de 80 de ani din Cluj-Napoca, ce a murit azi in urma unei caderi de la inalțime. Incidentul s-a petrecut pe strada Tulcea, din municipiu, barbatul neavand nicio șansa de supraviețuire. ”Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca și un echipaj SMURD de terapie intensiva…

- Incidentul s-a produs, astazi, in jurul orei 11:00. Autospeciala de Poliție, care se afla in timpul serviciului de patrulare, a intrat in coliziune cu un autocamion care circula din sens opus, potrivit informațiilor furnizate de catre reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Hunedoara,…

- Politia britanica antiterorism a anuntat ca a arestat doi tineri duminica seara în legatura cu luarea de ostatici în weekend de catre un britanic într-o sinagoga din Texas, Statele Unite, scrie AFP citata de Agerpres. "Doi tineri au fost arestati în aceasta seara…

- In data de 14.12.2021, politistii Biroului de Combatere a Delictelor Silvice, cu sprijinul reprezentantilor Garzii Forestiere Timișoara, au efectuat un control privind respectarea prevederilor legale referitoare la modul de exploatare, transport, depozitare și comercializare a materialului lemnos,…