Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc sambata dupa amiaza pe centura ocolitoare a municipiului Gherla. Din primele informații reiese faptul ca in accident au fost implicate doua autoturisme. O șoferița, care se deplasa pe directia de mers Dej – Cluj Napoca, din cauza neatenției la volan, a patruns pe contrasens…

- Un accident rutier a avut loc luni dimineața in jurul orei 08:00 pe DN1C, pe raza localitații Iclod. Potrivit primelor informații șoferul unei autoutilitare marca Volkswagen care circula pe direcția de mers Cluj Napoca spre Gherla, din motive inca necunoscute a pierdut controlul asupra direcției de…

- Un accident de circulație s-a produs vineri dupa-amiaza, in jurul orei 14:30, pe DN1C, la intrare in municipiul Dej dinspre Gherla. Un conducator auto din județul Bistrița-Nasaud a ajuns la spital. Potrivit primelor informații, conducatorul unui autoturism marca Dacia Logan, un barbat in varsta de 70…

- Un accident rutier in care au fost implicate mai multe autovehicule s-a produs miercuri in jurul orei 17.15 pe șoseaua Gherla – Cluj-Napoca, intre localitațile Jucu și Apahida, inainte de sensul giratoriu. Din primele informații, mai multe mașini care se deplasau spre Cluj au intrat in coliziune fața-spate.…

- Un șofer a fost ranit in urma unui accident produs marți dupa-amiaza, pe șoseaua Gherla – Cluj-Napoca, in zona localitații Fundatura. Din primele informații, in jurul orei 16, un șofer in varsta de 34 de ani, care circula dinspre Gherla spre Cluj, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare dupa…

- Joi, in jurul orei 17:30, pe DN1 E60, pe raza comunei Tureni, in afara localitatii Martinesti, s-a produs un accident rutier grav, in urma caruia cinci persoane au fost transportate la spital. Un barbat, in varsta de 37 de ani, din judetul Harghita, aflat la volanul unui autovehicul oprit pe partea…

- Un accident nefericit a avut loc luni dimineața in jurul orei 10:00 in gara CFR din Gherla. Un barbat de 81 de ani din Cluj Napoca care a incercat sa urce in trenul 4103 Bistrița – Cluj Napoca in timp ce acesta deja rula, moment in care piciorul i s-a agațat de scara metalica a […]

- Un șofer care circula joi seara pe strada Liviu Rebreanu din Gherla a fost implicat intr-un accident rutier. La un moment dat, mașina scapata de sub control, un autoturism marca Volkswagen, a izbit in plin stalpul de beton cu inscripția „Gherla” de la intrarea in oraș, de pe marginea drumului. Impactul…