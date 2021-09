Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 38 de ani a fost retinut de politistii doljeni, sambata, 26 septembrie, dupa ce a amenintat cu pistolul o tanara de 19 ani, pe o strada din Bailesti. Arma era neletala, fusese cumparata din Italia, insa nu a fost declarata la intrarea in tara, informeaza agenția News.ro . Incidentul a fost…

- Polițiștii din Bologna spun ca nu s-au mai confruntat cu un asemenea caz. In mod surprinzator, femeia a spus ca a fost atacata, in gara din Bologna, și nu știe cum a ajuns un portofel strain in posesia sa, potrivit stiridiaspora.ro .In urma anchetei, a rezultat ca femeia nu a acționat singura, ci a…

- Un barbat din Iași s-a ales cu o pedeapsa dura din partea magistraților, dupa ce a fost acuzat ca a vrut sa-și ucida iubita. Judecatorii din cadrul Tribunalului Iași l-au condamnat pe Romica Ababei la 9 ani de pușcarie, fiind acuzat de tentativa de omor. Pedeapsa dura pentru un barbat care a incercat…

- Fanii lui Cosmin Olaroiu sunt șocați de cele intamplate acestuia recent. Sportivul a fost jefuit in Italia. Ce a facut hoțul in timp ce se afla in plina strada? Cum s-a petrecut totul? Cosmin Olaroiu, jefuit in Italia: ce a facut hoțul? Cosmin Olaroiu a fost jefuit in Italia recent. Gestul hoțului a…

- Un barbat de 26 de ani a fost mușcat de un șobolan in centrul Capitalei. Incidentul s-a petrecut in apropierea parcului Gradina Icoanei, in jurul orei 19.00, transmite antena3. Acesta a sunat la 112 și a...

- Doi barbați, de 31 și, respectiv, 33 de ani, locuitori ai capitalei, au fost reținuți de oamenii legii, dupa ce au impușcat de doua ori in direcția unui tanar, in plina strada, la Ciocana.