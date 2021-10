Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 27 de ani a fost sechestrata intr-un imobil din Oțelu Roșu, județul Caraș-Severin, unde a fost lovita cu pumnii și picioarele și tunsa de fostul concubin. Din verificari s-a stabilit faptul...

- OȚELU ROȘU – Fostul concubin, un barbat de 44 de ani din orașul de pe Valea Bistrei, este autorul, iar acum acesta așteapta in arest verdictul judecatorilor caransebeșeni! Potrivit Poliției Caraș-Severin, femeia era pe strada sambata seara, in jurul orei 21, atunci cand a fost urcata cu forța de acesta…

- Ore de groaza pentru o femeie in varsta de 27 de ani, din Oțelu Roșu, care, sambata seara, a fost rapita de fostul concubin. Femeia era pe strada cand a fost urcata cu forța de acesta in autoturism și i-a fost luat telefonul. A dus-o la locuința sa unde agresorul, conform Poliției Caraș Severin i-ar…

- Astazi, 5 octombrie, polițiștii specializați in combaterea criminalitații organizate din județele Timiș, Arad și Caraș-Severin, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Timișoara, au efectuat 19 percheziții domiciliare, in județul Timiș și municipiul București, in vederea destructurarii…

- Un accident rutier s-a produs ieri pe raza comunei Mica, intre localitațile Nireș și Manastirea, pe drumul județean 161D. Din primele informații, conducatoarea unui autoturism, in varsta de 19 ani, din comuna Mica, care se deplasa din direcția Nireș spre Manastirea, pe un sector de drum neiluminat,…

- Tanarul a fost lovit cu mașina dupa ce l-ar fi injunghiat pe fratele soferului. In urma impactului, victima a scapat doar cu rani ușoare și a fost externata. Intreaga scena a fost surprinsa de o camera de supraveghere. Pe imagini se poate observa cum conducatorul auto intra intentionat cu mașina in…

- Marți dimineața, un barbat a decedat, dupa ce a fost lovit de un autoturism in timp ce se deplasa pe marginea drumului DN 58, la intrare in municipiul Caransebeș. Potrivit IPJ Caraș-Severin, șoferul vinovat a parasit locul accidentului. Barbat decedat dupa ce a fost lovit de o mașina Este vorba de un…

- Sentinta de condamnare a uneia dintre cele mai puternice grupari de spargatori de lux din vestul tarii arata modul in care fostului sef al Fiscului din Otelu Rosu i-a fost furat un seif cu aproape 500.000 de euro, scrie Adevarul. Tribunalul Timis a pronuntat, la inceputul lunii august, o prima sentinta…