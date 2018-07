Stiri pe aceeasi tema

- O romanca din Buzau a fost ucisa de iubitul ei, in Spania. Barbatul este tot roman și aveau impreuna doua fetițe. Dupa crima, barbatul de 33 de ani a fugit și politiștii il cauta de mai bine de 24 de ore. Cristina, care ar fi implinit 25 de ani pe 15 iulie, și iubitul ei locuiau intr-o casa de pe strada…

- Inca o romanca a fost ucisa de soț in Spania. Femeia a fost atacata cu un obiect contondent, iar o singura lovitura i-a fost fatala. Crima care a avut loc in apropiere de Madrid este a doua comisa intr-o familie de romani, in mai puțin de 48 de ore. Femeia a fost omorata, duminica noaptea, in jurul…

- O romanca din Buzau a fost ucisa de iubitul ei, in Spania. Barbatul e tot roman și aveau doua fetițe. Cristina M., in varsta de 24 de ani, de tatal acestora, in in Lepe (provincia Huelva). Dupa crima, barbatul de 33 de ani a fugit și politiștii il cauta de mai bine de 24 de ore. O tanara romanca a fost…

- O romanca a fost ucisa cu sange rece in Spania chiar de fostul sau partener, un barbat cu care avea doua fetițe. Pe 15 iulie Cristina ar fi implinit 25 de ani. Criminalul are 33 de ani si este tot roman.

- O adolescenta in varsta de 16 ani și-a pierdut viața dupa ce a fost injunghiata in gat de iubit. Incidentul a avut loc in jurul orei 13,30 pe strada Romanței din orașul ... The post Adolescenta ucisa de iubitul ei, dupa o cearta. Cei doi aveau un copil appeared first on Renasterea banateana .

- Scene șocante petrecute la Magurele, unde o femeie, mama pentru o fetița de patru ani, a fost ucisa de soțul ei in propria locuința. Barbatul a incercat sa se sinucida dupa oribila fapta.

- Cateva vorbe spuse, probabil, la suparare despre iubita lui Bogdan Ionel și o remarca nevinovata care a vizat calitatea fotografiilor pe care tocmai le faceau in Padurea Pacea de la marginea Botoșaniului au declanșat iadul pe pamant pentru Petronela Mihalachi.

- Detalii șocante ies la suprafața in cazul tinerei din Ramnicu Valcea ucisa cu brutalitate. Tanara de 19 ani care a fost ucisa si ingropata intr-o padure din apropierea municipiului Ramnicu Valcea a sesizat Politia, in seara zilei de 21 martie, ca a fost agresata de partenerul ei.