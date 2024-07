Tânără din Buzău, ucisă de fostul soț pe fondul geloziei Anunțul anchetatorilor O femeie in varsta de 25 de ani a fost ucisa cu mai multe lovituri de topor de fostul sot pe fondul geloziei si in urma unor discutii in contradictoriu legate de copil, transmite Agerpres . Tanara de 25 de ani, nascuta in comuna Vadu Pasii, ar fi plecat cu ceva timp in urma pe litoral pentru a lucra, in timp ce copilul in varsta de 2 ani a ramas in grija bunicii din localitatea Dambroca, comuna Sageata. In urma cu cateva zile, femeia s-ar fi intors acasa pentru a incerca sa rezolve o disputa pe care ar fi avut-o cu sotul legata de copil. Intr-un acces de furie, barbatul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

