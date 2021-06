Stiri pe aceeasi tema

- "Prin apel 112, Poliția Capitalei a fost sesizata cu privire la faptul ca o femeie, de 23 de ani, a fost agresata , in locuința, de catre concubinul ei. La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Secției 21 Poliție, precum și echipaj de prim ajutor.Femeia de 23 de ani prezenta mai multe leziuni…

- Ancheta deschisa in urma tragediei care a avut loc, luni seara, de la Institutul „Victor Babes” a fost preluata de Parchetul Tribunalului Bucuresti. Marți vor avea loc mai multe audieri la Poliția Capitalei in acest caz. Vor fi audiați mai mulți angajați ai spitalului. Parchetul de pe langa Tribunalul…

- „La data de 12.04.2021, polițiști din cadrul Poliției Capitalei - Serviciul Omoruri, s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca in aceeași zi, 3 pacienți internați in Unitatea Terapie Intensiva Mobila din curtea Spitalului Clinic "Victor Babeș" București au decedat.La fața locului s-a deplasat…