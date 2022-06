Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin efectueaza cautari in vederea depistarii unei adolescente de 18 ani, care a plecat de la domiciliu in cursul dimineții de ieri și nu a revenit. „Astazi, la ora 14:00, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Reșița au fost sesizați de catre…

- Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin efectueaza cautari in vederea depistarii unei minore de 12 ani, care a plecat de la domiciliu la primele ore ale dimineții și nu a mai revenit. „Astazi, la ora 11:15, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Reșița au fost sesizați de catre…

- Marius Balo, clujeanul inchis timp de 8 ani in China, va incepe un pelerinaj de 100 de zile prin tara, in care vrea sa alerge un traseu de 2.922 de kilometri corespunzator cu cele 2.922 de zile in care a fost inchis.

- *Persoana disparuta* La data de 9 mai a.c., in jurul orei 21:00, polițiștii din cadrul Poliției orașului Urlați au fost sesizați de catre o femeie, despre faptul ca fiica sa, numita PAUN ELENA, in varsta de 21 de ani, domiciliata in oraș, ar fi plecat de la domiciliu, fara a se mai intoarce. Semnalmente:…

- Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin cauta un barbat in varsta de 62 de ani, care a plecat de la o stanga de pe raza comunei Pojejena si nu a mai ajuns in localitatea de domicilu – sat Prilipet, comuna Bozovici. Sau Ion a fost vazut ultima oara in seara zilei de 2 mai, lipsa…

- Ana Maria Tuluc, fiica minora a sefului Politiei municipiului Bacau, a fost data disparuta de familie dupa ce duminica a plecat de acasa si nu s-a mai intors, informeaza Agerpres. Adolescenta Ana Maria Tuluc, in varsta de 15 ani, a plecat de acasa duminica, 10 aprilie, iar acum este cautata de politistii…

- O fata in varsta de 13 de ani, a plecat de la locuința sa din localitatea Dezmir, județul Cluj, in data de 6 aprilie a.c. și nu a mai revenit. Daca o vedeti, nu ezitati sa apelati gratuit 112, pentru a anunta imediat Politia! SEMNALMENTE – inalțime aprox. 1.55 m, greutate aprox. 51 kg, ochi […] Articolul…

- In urma cu doua saptamani, familia Aribașoiu din Stamora Germana, comuna Moravița, a trecut printr-o tragedie. Casa lor a luat foc și doar o parte din ea și anexele gospodarești au ramas intregi. Acasa in Banat le va acorda o mana de ajutor. Va puteți implica cu mic, cu mare.