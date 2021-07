Stiri pe aceeasi tema

- RESITA – Politistii caraseni cauta o tanara de 21 de ani, disparuta din Resita. In noaptea de joi spre vineri, la ora 01.24, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Reșița au fost sesizați de catre mama acesteia despre faptul ca joi, 22 iulie, in jurul orei 18.00, Isabel Timpu-Dumitrascu a plecat…

- La sfarșitul acestei luni va incepe cea de-a doua etapa a proiectului „Hai la Rudaria”, inițiat de asociația Acasa in Banat și finanțat de fundația Orange pentru recondiționarea morilor de apa din comuna carașeana Eftimie Murgu, dupa ce, in luna mai, peste 200 de voluntari veniți din intreaga țara și…

- Politistii buzoieni cauta o minora, de 5 ani și 7 luni, care a plecat de la domiciliu. Persoanele care pot oferi informatii care sa conduca la gasirea ei sunt rugate sa sune la numarul unic de urgenta 112 sau sa apeleze la poliție. „Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au fost sesizati…

- O copila de 5 ani și 7 luni a disparut, joi seara, de la domiciliul din satul Gavanești, comuna Sageata. Dispariția a fost sesizata la Poliție de parinții fetei, care spun ca aceasta a plecat de acasa in jurul orei 21.30 si nu a mai revenit. La momentul disparitiei, minora era imbracata cu pantaloni…

- Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au fost sesizati, joi seara, despre disparitia unei fetițe de aproape 6 ani. Familia a precizat ca minora nu raspunde cand este strigata pe nume. Ea s-a pierdut in zona satului Gavanești, comuna Sageata. ”Persoanele care pot oferi informatii care…

- Politistii buzoieni cauta o minora, de 5 ani și 7 luni, care a plecat de la domiciliu. Persoanele care pot oferi informatii care sa conduca la gasirea ei sunt rugate sa sune la numarul unic de urgenta 112 sau sa apeleze la poliție. Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au fost sesizati…

- O fetița de trei ani, din Constanța, disparuta de 2 zile de acasa, a fost gasita moarta, ieri, la 4 kilometri distanța, pe un camp. Copila plecase din localitatea Saraiu intr-un moment in care ar fi fost lasata nesupravegheata de catre parinți. La cautari au participat peste 80 de polițiști din cadrul…

- Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin s-au mobilizat de urgența și efectueaza la aceasta ora, cautari in vederea depistarii cat mai rapide, a 2 frați de 3 și 5 ani, care au disparut de la domiciliul din satul Globurau, comuna Mehadia. The post Cautari disperate in vestul țarii:…