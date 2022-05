Tânără din Bacău, rănită într-un accident pe E85 O tanara in varsta de 22 de ani, din judetul Bacau, a fost ranita dupa ce autoturismul pe care il conducea a intrat in coliziune, vineri seara, cu un TIR, pe drumul european E85, in localitatea Secuieni. La fata locului s-au deplasat un echipaj de pompieri cu modulul pentru descarcerare si un echipaj de la […] Articolul Tanara din Bacau, ranita intr-un accident pe E85 apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

