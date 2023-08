Stiri pe aceeasi tema

- De azi, Gazeta Sporturilor incepe seria Eroi ne(re)cunoscuți. Englezii le-ar spune „unsung heroes”. Oameni care au avut un moment de glorie in cariera lor, un gol, o performanța uitata prea repede, care au ieșit din lumina reflectoarelor dupa incheierea carierei sau n-au aparut niciodata, insa statistica…

- La data de 30 iulie 2023, in jurul orei 20,00, pe Calea Moților din Alba Iulia, o femeie de 36 de ani, din comuna Ighiu, in timp ce conducea un autoturism, nu a pastrat o distanța de siguranța fața de autoturismul care circula in fața sa, condus de un barbat din Aiud, intrand in coliziune cu acesta.…

- ■ doua mari incendii au avut loc la Bahna si Girov ■ in ambele nedorite incidente cauza a fost scurtcircuitul electric ■ Noaptea de 9/10 iulie 2023 a fost de cosmar pentru doua familii din Neamt, care in toiul noptii au vazut cum agoniseala de-o viata s-a transformat in scrum. Primul apel pentru ajutor…

- COMUNICAT DE PRESA Perspective pozitive privind reluarea creșterii economice și dinamizarea calitații vieții romanilor Semnalale privind revitalizarea economiei și a nivelului de trai al populației, dupa crizele succesive

- Echipa masculina de baschet CSM Constanta a anuntat primele achizitii pentru noul sezon: antrenorul Dan Fleseriu si jucatorul Rolland Touml;rouml;k Cei doi au fost prezentati oficial la sediul clubului. Directorul CSM Constanta, Andrei Talpes, a declarat ca vor urma si alte achizitii, in perioada urmatoare.…

- VIDEO: Concertul Corului Theotokos din Alba Iulia, in fața a peste 11.000 de oameni, pe Cluj Arena, la EURO 2023 U21 Corul de copii Theotokos din Alba Iulia a susținut un concert in pauza meciului dintre Franța și Italia de la Campionatul European de Fotbal U21, desfașurat la Cluj-Napoca. Momentul artistic…

- FOTO| Juniorii 1 de la LPS Alba Iulia pe locul 4 in turneul final „Speranța” organizat de Federația Romana de Handbal FOTO| Juniorii 1 de la LPS Alba Iulia pe locul 4 in turneul final „Speranța” organizat de Federația Romana de Handbal Juniorii 1 de la LPS Alba Iulia s-au clasat pe locul 4 in turneul…

- In cadrul Campaniei Saptamana Prevenirii Criminalitații, zilele de 25 și 26 mai au fost dedicate prevenirii disparițiilor de minori/plecarilor voluntare de acasa și prevenirii violenței domestice. Astfel, ieri, 25 mai, de Ziua Internaționala a Copiilor Disparuți, polițiștii Compartimentului de Analiza…