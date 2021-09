Circuli fara RCA? Iata riscurile la care te expui

In momentul in care ai pus mana pe actul de proprietate al unui autovehicul, devii automat si responsabil de tot ceea ce implica circulatia pe un drum public, chiar si de ceea ce se intampla daca este lasat la loc sigur in parcarea din fata blocului. Din acest motiv este obligatoriu sa inchei o polita… [citeste mai departe]