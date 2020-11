Stiri pe aceeasi tema

- Dosare penale la regimul rutier, intocmite de polițiști La data de 27 octombrie a.c., ora 16.00, polițiștii au depistat o femeie de 51 de ani, din comuna Valea Sarii, in timp ce conducea un autoturism pe DN2 D -Vidra, avand dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice suspendat. In cauza…

- O locație extraaganta pentru un shooting foto a costat-o scump pe Sanziana Negru. Mai exact, ea și echipa ei s-au ales cu amezi usturatoare. Motivul incredibil pentru care s-au trezit cu poliția pe cap.

- Sociologul Mirel Palada a fost oprit de polițiștii din Capital, in trafic, și conform unor surse din Poliție, acesta ”emana halena alcoolica”. La solicitarea agenților de circulație, Palada a refuzat sa se supuna etilotestului.Citește și: Ambasadorul SUA anunța o investiție RECORD a americanilor…

- Polițiști din cadrul Poliției Orașului Rupea efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de “conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”. In fapt, la data de 04 octombrie 2020, in jurul orei 21.55, polițiștii au oprit in trafic, pentru…

- Iulia Albu a fost surprinsa la volan dupa ce a petrecut alaturi de iubitul ei! Aceasta s-a urcat in mașina personala dupa ce a sorbit de zor din cateva pahare de vin. Imaginile spun totul! Iulia Albu, la volan dupa ce a sorbit de zor din cateva pahare de vin Cunoscuta creatoare de moda a […] The post…

- Vești bune pentru unii șoferi din țara. Mașinile care vor fi interzise in Romania din 2021 sunt cele cu volan pe dreapta, aduse aici de catre romanii care și le-au achiziționat din alte țari straine unde lucreaza, de fapt. Este vorba de mașinile cu volan pe dreapta, aduse din Marea Britanie. Motivul…

- O femeie de 33 ani din judetul Galati este cercetata penal dupa ce, fiind bauta la volan si fara permis, nu a oprit la semnalele politistilor, informeaza, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ), informeaza Agerpres.Citește și: VIDEO Scandal MONSTRU facut de un preot la o inmormantare pentru…