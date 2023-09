Stiri pe aceeasi tema

- O persoana, posibil incarcerata pe DN1 langa Decea: Pompierii intervin la un accident rutier O persoana, posibil incarcerata pe DN1 langa Decea: Pompierii intervin la un accident rutier Un eveniment rutier s-a petrecut in cursul zilei de astazi, 27 august 2023, pe DN1. Potrivit autoritaților, detașamentul…

- Pompierii Detasamentului Medias au intervenit de urgenta pe strada Hermann Oberth din municipiul Medias, azi noapte in jurul orei 24:40, la un accident rutier unde un autovehicul s a rasturnat. La fata locului au fost mobilizate un echipaj SMURD, o autospeciala de descarcerare una de stingere si doua…

- ISU Sibiu intervine de urgenta pe DN 1 la un accident rutier in care sunt implicate doua autoturisme si 4 persoane, doi barbati si doua femei.Un tanar de 19 ani este incarcerat si este inconstient. La acest moment se aplica manevre de resuscitare pentru tanarul de 19 ani care a fost descarcerat, acesta…

- Unul dintre pompierii romani trimisi sa stinga incendiile in insula greceasca Rodos, Marian Alexandru Budreala, de la ISU Sibiu, a salvat viata unui barbat ranit intr-un accident de circulatie.

- Durere fara margini intr-o familie din comuna buzoiana Padina, unde un barbat și fiica sa in varsta de 16 ani au pierit fulgerator, dupa ce mașina lor s-a izbit violent de un camion. Tragedia s-a produs vineri seara pe DN 2C, chiar in localitatea de domiciliu a familiei. Primele cercetari ale polițiștilor…

- Trei fete de 17 ani au murit intr-un accident petrecut in regiunea Kirovohrad, din Ucraina. Alte patru persoane, aflate in aceeași mașina, intre care trei adolescenți cu varste cuprinse intre 16 și 18 ani, au fost grav ranite. De asemenea, in accident a fost ranit și șoferul mașinii in care se aflau…

- Un accident grav a avut loc in cursul zilei de vineri, 23 Iunie 2023, pe Autostrada A1 la kilometrul 225, judetul Sibiu.Potrivit IPJ Sibiu, Politistii BPA A1 au intervenit la un accident rutier deosebit de grav, produs pe A1, la kilometrul 225, pe breteaua care face legatura intre A1 si DN 7.Din primele…

- Un impact violent intre doua mașini s-a produs sambata dimineața, 10 iunie, la intersecția drumurilor care duc spre Paltiniș și Cisnadioara, in Sibiu. Mai multe persoane au ramas incarcerate.