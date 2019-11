Tânără de 28 de ani, reţinută de polițiștii din Capitală, pentru fals informatic şi tentativă la fraudă O tanara de 28 de ani a fost retinuta si va fi prezentata magistratilor intr-un dosar in care sunt cercetate infractiuni de fals informatic si tentativa la frauda informatica, potrivit Agerpres. Ea a fost prinsa in flagrant de politisti, luni, in timp ce primea un telefon comandat anterior prin substituirea in fals a identitatii altei persoane, dupa plasarea unei comenzi online la o companie de telefonie mobila. "La data de 12 noiembrie, politisti din cadrul Sectiei 9 au fost sesizati de catre o femeie cu privire la faptul ca o persoana necunoscuta, folosindu-se de copia cartii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

