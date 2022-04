ZIUA de Constanta angajeaza Tehnoredactor/ Editor Online

echipa este cuvantul care ne defineste. Suntem pe piata de 22 de ani, timp in care am informat corect publicul si facem jurnalism de calitate in continuare. Suntem unul dintre cele mai importante ziare locale din Dobrogea. Ce oferim: Salariu in functie de experienta, cu posibilitatea de… [citeste mai departe]