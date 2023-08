Tanara de 25 de ani care a murit, vineri dimineata, in Maternitatea din Botosani, nu a beneficiat, timp de aproape sapte ore, de ingrijiri medicale, arata un raport preliminar intocmit de Directia de Sanatate Publica (DSP) Botosani. Inspectorii sanitari au stabilit ca „de la ora 00:45, cand i s-a administrat ser fiziologic si un medicament, […] The post Tanara de 25 de ani care a murit in Maternitatea din Botoșani nu a primit ingrijiri medicale timp de 7 ore appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .