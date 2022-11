Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a fost dusa de urgența la spital, vineri, dupa ce a fost ranita in centrul orașului Miercurea Ciuc, din județul Harghita. Din primele informații furnizate de catre un medic, starea femeii e una grava. E vorba de o tanara de 22 de ani, care a fost injunghiata in centrul municipiului Miercurea-Ciuc,…

- O femeie de 22 ani a fost injunghiata, vineri, in centrul municipiului Miercurea-Ciuc, in fata Palatului Administrativ, aceasta ajungand la spital in stare critica. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Grav incident aseara in Baia Mare pe strada Mihai Eminescu din municipiu. Un taximetrist s-a ales cu geamul din spate al mașinii spart, agresorul fiind chiar cel pe care-l transportase. Ulterior, taximetristul a fost lovit de catre alte persoane venite in ajutorul agresorului, in cele din urma fiind…

- AUR pregatește un protest in Bistrița-Nasaud. Oamenii vor ieși pentru a-și manifesta nemulțumirea in legatura cu prețurile care au explodat in utlima perioada. Manifestația are loc duminica, 9 octombrie, incepand de la ora 14:00. Facturile la gaz și la current care vin din ce in ce mai mari a determinat…

- Un barbat in varsta de 30 de ani a fost injunghiat vineri pe o strada din municipiul Bistrita, iar agresorul a fugit, fiind cautat de politisti. Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bistrita-Nasaud a transmis ca la fata locului s-au deplasat cei de la Investigatii Criminale.„Politistii din cadrul…

- Este alerta maxima in Buzau, dupa ce un barbat de etnie a fost taiat in plina strada, dupa un conflict spontan. Agresorul este in libertate. Incidentul a avut loc la intersecția bulevardului Nicolae Balcescu cu bulevardul Nicolae Titulescu. Deocamdata nu se cunosc circumstanțele producerii evenimentului,…

- Familia Clejanilor trece din nou prin momente delicate, asta dupa ce seara trecuta Margherita de la Clejani, fiica cea mare a cantareților, a fost injunghiata in plina strada de un barbat care se afla pe trotineta. Fulgy, fratele ei mai mic, reacționeaza dupa incidentul extrem de grav.

- Momente grele pentru fiica Clejanilor! Margherita de la Clejani a fost injunghiata de catre un necunoscut in plina strada. Incidentul a avut loc recent, in noaptea de 17 august 2022. Deocamdata, oamenii legii din București nu au reușit sa il prinda pe atacator. Bruneta nu este singura victima.