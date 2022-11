Tânără de 21 de ani, lovită pe trecerea de pietoni de un autoturism condus de un poliţist „In cursul diminetii (...) s-a inregistrat un accident rutier in urma caruia a rezultat ranirea si transportarea unei persoane la o unitate medicala. Din primele cercetari rezulta faptul ca o tanara, in varsta de 21 de ani, care se angajase in traversarea strazii pe marcajul pietonal, a fost acrosata de un autoturism condus de un barbat in varsta de 36 de ani, din municipiul Gherla, acesta avand calitatea de politist. Tanara a fost transportata la o unitate medicala pentru primirea ingrijirilor de specialitate, insa nu a ramas internata", se arata intr-o informare a Inspectoratului de Politie… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

