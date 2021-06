Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier cu 7 victime produs in aceasta dupa amiaza pe strada Victoriei din Baia Mare. La fata locului au intervenit echipajele de prim ajutor ale Detasamentului de Pompieri Baia Mare. ISU MARAMURES precizeaza ca toate cele 7 victime au refuzat transportul la spital pentru acordarea de ingrijiri…

- Accident rutier pe strada Tulcei din municipiul Constanta.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs pe strada Tulcei, in dreptul statiei de taxi.In…

- Ieri, 10 mai 2021, in jurul orei 17.20, pe raza localitații Șona, un barbat de 33 de ani, din comuna Șona, in timp ce se deplasa pe o bicicleta, s-a angajat in traversarea strazii fara sa se asigure, imprejurare in care a fost acroșat de un autoturism condus de o tanara de 27 de ani, din comuna Jidvei.…

- Un tanar de 21 de ani a fost lovit de un autoturism, cand traversa strada in mod regulamentar, in cursul nopții trecute, la Alba Iulia. Potrivit IPJ Alba, ieri, 29 aprilie 2021, in jurul orei 00.30, pe strada Henri Coanda din Alba Iulia, un barbat de 59 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un…

- Vineri noapte echipajul de poliție din cadrul Biroului Rutier Suceava, aflat in serviciul de supraveghere și control al traficului rutier pe raza municipiului Suceava, a observat un autoturism ce se deplasa pe strada Calea Unirii și care ulterior a virat la dreapta pe strada Traian Vuia, circuland haotic.…

- Ieri, 1 aprilie 2021, in jurul orei 12.00, pe strada Vasile Alecsandri din Alba Iulia, un barbat de 40 de ani, din Zlatna, in timp ce conducea o autoutilitara, a efectuat o manevra de mers inapoi și a acroșat o femeie de 69 de ani, din Alba Iulia, aflata pe trotuar. In urma accidentului rutier, femeia…

- Vineri, 19 martie 2021, in jurul orei 08.10, pe DJ 704, pe raza localitații Vinerea, o femeie de 63 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism, in direcția Cugir – Șibot a intrat in coliziune cu un alt autovehicul, condus de un tanar, de 25 de ani, din Alba Iulia. In urma accentului rutier,…

- Politisti din cadrul Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice - IGPR si procurori ai Curtii de Apel Bucuresti efectueaza, miercuri, 62 de perchezitii domiciliare in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov, Bacau, Brasov, Calarasi, Giurgiu, Ialomita si Vaslui, in cadrul a doua dosare penale…