Accident în Timiş: maşină răsturnată, oameni răniţi

Pompierii au fost solicitaţi să intervină, joi, la ora 16:34, la un accident rutier, mașină răsturnată în afara părții carosabile, în localitatea The post Accident în Timiş: maşină răsturnată, oameni răniţi appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]