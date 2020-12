Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in ajun de Craciun. O tanara de 21 de ani, din Arad, a murit dupa ce mașina sa de lux a fost spulberata de tren. Medicii au resuscitat-o timp de 45 de minute, dar nu a mai putut fi salvata,...

- Doua femei aflate intr-o masina care a cazut pe calea ferata de pe DN7, in zona limitei judetului Valcea cu judetul Sibiu, au reusit sa iasa din autoturism si sa se salveze inainte ca acesta sa fie lovit de un tren de calatori ce se deplasa dinspre Ramnicu Valcea spre Sibiu, potrivit reprezentantilor…

- Un cumplit accident s-a petrecut ieri dimineața pe raza municipiului Campulung Moldovenesc. O mașina a fost surprinsa de un tren la o trecere la nivel de cale ferata, iar impactul cu locomotiva a fost devastator. Accidentul s-a produs in jurul orei 4.45, iar autoturismul marca Subaru condus de o ...

- Doua persoane au decedat dupa ce masina in care se aflau a fost lovita de un tren. Conductorul trenului era baut.Doua persoane si au pierdut viata in urma impactului produs intre un autoturism si un tren care circula pe ruta Alexandria Rosiori de Vede. Este vorba despre un barbat si o femeie din comuna…

- Un barbat a decedat si doi copii au fost raniti dupa ce masina in care se aflau a fost lovita, duminica, de o locomotiva fara vagoane, in municipiul Bacau, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Bacau, capitanul Andrei Grecu.Potrivit sursei citate, accidentul s-a produs in cartierul Gheraiesti,…

- Accidentul ingrozitor s-a produs in Gheraiești. Conform primelor informații, victimele s-au angajat in traversarea caii ferate. Una dintre ele, femeia mai in varsta, a cazut chiar intre linii, iar cealalta a incercat sa o ajute sa se ridice. Din pacate, a fost prea tarziu, iar trenul le-a lovit pe…

- Tragedie fara margini intr-o familie din Valea Ramnicului. O fetița de 13 ani a murit dupa ce a fost lovita de tren și aruncata in urma loviturii intr-un canal de scurgere a apelor. Trupul firav al copilei a fost recuperat rapid din canal, insa era deja prea tarziu. Nenorocirea s-a intamplat marți seara.…

- Nenorocire intr-o familie din Valea Ramnicului. Fetița de 13 ani a murit aseara dupa ce a fost lovita de tren. Copila se afla cu caprele la pascut in zona caii ferate, iar la un moment dat s-a așezat pe șine fara sa știe, probabil, ca trenul este in apropiere. Așa s-a intamplat insa. Mecanicul conductor…