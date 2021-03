Stiri pe aceeasi tema

- Descoperire cutremuratoare in Iași. Localnicii nu ințeleg gestul tinerei de 20 de ani gasita fara suflare intr-un dulap. Aceasta și-a luat viața și nu a lasat niciun bilet de adio. Detalii despre cazul șocant. Caz Iași. Cine este tanara gasit spanzurata intr-un dulap? Tragedie in Iași! O tanara in varsta…

- Dupa apariția a trei noi tulpine de SARS-COV 2, studiile recente anunța o noua tulpina. Noua tulpina de coronavirus gasita in Finlanda, poate fi dificil de detectat, mai spune studiul. Descoperirea acestei noi tulpine a fost facuta de un laborator finlandez. SARS-COV 2 a suferit o noua mutație, gasita…

- Bebelușul din Suceava care a murit dupa botez inghițise 110 ml de apa, spune tatal acestuia. Copilul de doar șase saptamani, nascut prematur, a murit la spital. Polițiștii au deschis o ancheta pentru ucidere din culpa. Ancheta face și Arhiepiscopia Sucevei, a carei prima poziție a fost ca nu ințelege…

- O tanara a fost gasita fara suflare la partia de schi din Copou. Momentan nu se poate menționa daca este vorba despre o sinucidere sau o crima, scrie bzi.ro . La fața locului s-au deplasat de urgența un echipaj medical și polițiștii criminaliști. „Astazi, in jurul orei 15.30 polițiștii Sectiei 2 Politie…

- O tanara de 22 de ani, studenta la Facultatea de Medicina, a fost gasita, vineri dupa-amiaza, spanzurata in padurea de langa partia de schi aflata la marginea municipiului Iasi, informeaza Agerpres.Tanara nu a mai fost vazuta de joi seara, cand a spus ca pleaca sa xerocopieze cursuri, sustin surse din…

