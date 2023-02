Tânără de 20 de ani atacată și înjunghiată în scara blocului – agresorul a fost prins O tanara de 20 de ani a fost injunghiata, duminica dimineața, in scara unui bloc. Incidentul s-a petrecut in localitatea Lupeni, județul Hunedoara Victima a ajuns, potrivit anchetatorilor, la spital cu rani grave. UPDATE Principalul suspect in cazul tinerei de 20 de ani injunghiata a fost prins. Barbatul are 37 de ani și, potrivit informațiilor, o cunoștea pe victima. Conform anchetatorilor, in urma cu doi ani, fata a facut o plangere la politie impotriva barbatului, pe care ulterior a retras-o. Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

