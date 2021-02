Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii buzoieni cauta o tanara, de 20 ani, din municipiul Ramnicu Sarat, care a plecat de acasa. Persoanele care pot furniza informații care sa conduca la gasirea acesteia sunt rugate sa sune la numarul de urgența 112 sau sa se adreseze celei mai apropiate unitati de politie. Politia municipiului…

- IPJ Alba a anunțat, duminica, 14 februarie, in jurul orei 13.30, ca o femeie data disparuta de la domiciliu a fost gasita fara viața in albia paraului Abrudel. Anchetatorii vor trebui sa afle, cu exactitate, imprejurarile in care s-a produs aceasta tragedie. Știrea inițiala La data de 13 februarie 2021,…

- Adolescenta care a plecat saptamana trecuta de acasa, din comuna Murighiol, a fost gasita vineri pe raza comunei Ceamurlia de Jos, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Tulcea, anunța AGERPRES. Irene Georgiana Mitu, in varsta de 15 ani, a plecat pe data de 29 ianuarie de acasa,…

- La data de 19 ianuari, polițiștii din cadrul Poliției Oraș Odobești au fost sesizați cu privire la plecarea voluntara de la domiciliu a unei femei, de 40 de ani, din orașul Odobești. In cursul zilei de ieri, 21 ianuarie, in baza datelor obținute, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Mera au identificat…

- Polițiștii craioveni au continuat activitațile de cautare a femeii de 73 de ani, disparuta de la domiciliul sau din Craiova, in dimineata zilei de ieri. S-a constituit un colectiv format din lucratori din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale și Secției 2 Poliție Craiova fiind solicitat sprijinul…

- Fata de 12 ani din localitatea ialomiteana Iazu, care a plecat de acasa luni seara, a fost gasita la locuinta unui prieten, in judetul Braila, dupa aproape 15 ore de cautari ale Politiei si ale familiei, relateaza News.ro. Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Judetene Ialomita, subinspectorul…

- Ieri, 30 decembrie a.c., in cadrul unor acțiuni organizate pe raza municipiului Ramnicu Sarat și a sectiilor de politie arondate, polițiști au constatat doua evenimente private in desfasurare in Ramnicelu.

- Update Minora ALDEA SIMONA MARIA, in varsta de 13 de ani, a fost depistata de polițiști.Aceasta nu a fost victima vreunei infracțiuni pe timpul plecarii sale.-----------------------------Polițiștii clujeni au nevoie de ajutorul cetațenilor pentru a depista o minora in varsta de 13 ani, din comuna Sandulești,…