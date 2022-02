Stiri pe aceeasi tema

- Familia lui Djokovici pare ca si-a facut un discurs prin care doreste martirizarea lui Nole, o poveste care ar putea prinde la populatie in Balcani dar care are slabe sanse sa influenteze opinia publica din Australia.

- O tanara in varsta de 16 ani a sfarsit cumplit, dupa o bataie sora cu moartea aplicata de catre concubinul sau. Mobilul crimei, petrecute in comuna ialomiteana Dragoesti, in seara zilei de 29 decembrie, a fost gelozia.

- Anchetatorii iau in calcul ca ar putea fi vorba de o crima, mai ales ca batrana era plina de vanatai pe corp. De altfel, principalul suspect a recunoscut fapta. Invatatoarea pensionara avea in ultimii ani mari probleme cu alcoolul. Probabil, acesta a fost si lucrul in comun pe care il avea cu concubinul…

- Sarbatoarea Craciunului este, probabil, cea mai iubita si cea mai asteptata sarbatoare a anului. Craciunul reprezinta, pe langa o sarbatoare crestina, o perioada a traditiilor si a obiceiurilor transmise din generatie in generatie. Colindul, bradul impodobit, scenetele cu motive religioase si mesele…

- In cadrul dezbaterii live de luni, 20 decembrie, jurnalistul Octavian Haragoș i-a avut ca invitați pe P.S. Virgil Bercea - episcop greco-catolic de Oradea, P.S. Laszlo Bocskei - episcopul romano-catolic de Oradea, Radu Valer Rus – parinte vicar al Episcopiei Romane Ortodoxe a Oradiei, pastorul Liviu…

- O romanca a fost gasita moarta in casa ei de langa orasul Cagliari, Sardinia, luni, 13 decembrie, dupa ce familia ramasa in tara nu a putut sa o contacteze timp de 3 zile si a alertat autoritatile. Din primele informatii reiese ca aceasta a fost ucisa, ea fiind gasita in dormitor, cu mai multe rani…

- Ioana Vanesa Burlacu și iubitul ei și-au pierdut viața intr-un mod ingrozitor, uciși cu sange rece in propria locuința. Tatal fetei vorbește despre ultimele cuvinte pe care tanara de 23 de ani i le-a spus, cu doar cateva zile inainte de crima.

- Lidia Buble și sora ei, Estera, se afla in ultima etapa la „Asia Express” , unde lupa pentru a ajunge in marea finala. In ultima ediție, Lidia Buble a fost placut surprinsa la una dintre porbe, dupa ce i-a fost legat un șnur roșu pentru a avea noroc in dragoste. Vedeta a recunoscut ca vrea sa se casatoreasca.…