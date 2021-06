Tânără de 18 ani, ucisă de familie pentru că a refuzat o căsătorie aranjată în Pakistan O tanara de 18 ani ar fi fost omorata chiar de familia sa, dupa ce a refuzat o casnicie aranjata in Pakistan, informeaza BBC . Tanara se numește Saman Abbas și este din Italia. Poliția statului italian povestește ca anul trecut, familia acesteia voia ca ea sa se casatoreasca in Pakistan, nunta fiind aranjata. Fata s-a impotrivit, iar familia ar fi ucis-o. Un var al ei a fost arestat in Franța și extradat in Italia. Unchiul și un alt var al tinerei sunt dați disparuți, iar parinții ei ar fi plecat in Pakistan. Procurorii ii suspecteaza pe toți cinci de crima, deși inca nu au fost gasite ramasițe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rudele tinerei de origine pakistaneza, in varsta de 18 ani, disparute in urma cu o luna in Italia, sunt anchetate sub suspiciunea ca au ucis-o. Potrivit poliției italiene, citate de BBC , unii dintre membrii familiei au fugit din Italia. Poliția italiana a relatat ca familia lui Saman Abbas iși dorea…

- Un fost agent de paza s-a dat drept doctor și a obținut acordul familiei pentru a opera o femeie de 80 de ani, in unul dintre cele mai mari spitale guvernamentale din Pakistan. Pacienta a murit la doua saptamani dupa „intervenția chirurgicala”, informeaza Independent.co.uk . Shameema Begum, in varsta…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Portile de Fier II au depistat 22 de emigranți din Irak si Afganistan, dintre care 12 copii, care au traversat fluviul Dunarea cu ajutorul unei ambarcatiuni, pentru a intra ilegal in Romania din Serbia, scrie Agerpres . Acestia au fost reperati de politistii…

- Romania este una dintre cele 10 țari europene care și-au exprimat ingrijorarea cu privire la impactul asupra mediului concurențial al tranzacției prin care Facebook vrea sa preia Kustomer, un startup specializat in platforme de servicii pentru clienți și chatbots. Achiziția urmeaza sa fie examinata…

- Nelu Ploieșteanu a murit astazi, 2 aprilie 2021, la varsta de 70 de ani. Anunțul a fost facut pe o rețea de socializare. Pe 18 martie 2021, vedeta a ajuns de urgenta la Spitalul Floreasca, in urma infectarii cu coronavirus. Starea lui era critica in momentul internarii in spital, astfel ca vestile nu…

- Clipe de coșmar traite de doi dintre fotbaliștii de la PSG, in timpul meciului pierdut la Paris, scor 1-2, cu FC Nantes. Locuințele celor doi fotbaliști au fost pradate de hoți, iar familiile sechestrate, in timp ce ei evoluau pe teren, informeaza Gazeta Sporturilor , care citeaza presa franceza. Di…

- Paisprezece migranți din Afganistan si Pakistan au fost depistati de politistii de frontiera in timp ce incercau sa treaca ilegal granița. Migranții erau ascunsi in trei automarfare care se deplasau catre Ungaria. „In data de 12.03.2021, politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Politiei…

- Paisprezece migranți din Afganistan si Pakistan au fost depistati de politistii de frontiera in timp ce incercau sa treaca ilegal granița. Migranții erau ascunsi in trei automarfare care se deplasau catre Ungaria. „In data de 12.03.2021, politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Politiei…