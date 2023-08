Tănără de 18 ani, principala suspectă de uciderea fetei al cărei cadavru a fost găsit pe o bancă din Mangalia Fata gasita moarta intr-un parc din Mangalia are 18 ani si este din Vaslui. Urmele de violenta de pe trupul sau au demonstrat ca a fost omorata, fiind gasita si o persoana suspectata de comiterea faptei. Aceasta a fost prinsa si dusa la audieri. Este o tanara de 18 ani care lucra impreuna cu victima. […] The post Tanara de 18 ani, principala suspecta de uciderea fetei al carei cadavru a fost gasit pe o banca din Mangalia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

