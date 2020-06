Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 18 ani din Maramureș a fost ucisa in bataie de iubitul ei și lasata intr-o casa parasita. Descoperirea macabra a fost facuta de un cioban, potrivit ziarului Baia Mare.Descoperire macabra facuta sambata de uncioban in Vișeul de Sus, județul Maramureș.Barbatul a gasit cadavrul unei femei…

- Un copil de 9 ani din localitatea Bozanta, județul Maramureș, a murit dupa ce ar fi fost asfixiat de propria mama. Femeia a incercat, ulterior, sa se sinucida. Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe...

- O crima infioratoare s-a petrecut in județul Maramureș. O femeie și-a ucis fiul de numai 10 ani, dupa care a incercat sa se sinucida.Polițiștii și procurorii incearca și acum sa deslușeasca ce s-a petrecut in mintea femeii de a recurs la un asemenea gest.

- Proiectul de investitii "Conducta de transport gaze naturale pe directia Sighetu Marmatiei - Viseul de Sus - Borsa" a fost declarat proiect de importanta nationala in domeniul gazelor naturale printr-o Hotarare de Guvern, adoptata in cadrul sedintei de miercuri, a anuntat Ministerul Economiei, Energiei…

- In cadrul ședinței de Guvern de miercuri, 27 mai, a fost adoptata Hotararea de Guvern prin care proiectul de investitii „Conducta de transport gaze naturale pe direcția Sighetu Marmației - Vișeu de Sus – Borșa” a fost declarat proiect de importanta nationala in domeniul gazelor naturale. In prezent…

- Fostul ministru al Sanatatii Sorina Pintea a fost trimisa in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie in dosarul in care este acuzata de luare de mita, a informat, joi, DNA. "Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate…

- De ultima ora! Un barbat din Maramureș a fost impușcat de politisti. Vezi ce a facut el… Polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Groși s-au deplasat in aceasta seara la un imobil de pe raza localitații Sacalașeni, dupa ce au fost sesizați prin SNUAU 112 despre faptul ca un barbat este agresiv și face scandal…