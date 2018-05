Stiri pe aceeasi tema

- La Zadareni, in județul Arad, un copil de 11 ani a fost pur și simplu vandut de catre mama sa unor consateni, care au abuzat fizic de minor vreme de doi ani. De curand, despre aceste fapte au aflat polițiștii, care au inceput o ancheta și care au reușit sa probeze acuzațiile și sa ii […] The post VIDEO.…

- Un magazin din Arad este atat de des frecventat de hoți, incat patronul nu mai știe ce sa faca pentru a-i ține departe. Anul trecut, in 5 mai, din pet shop-ul in cauza, un hoț a furat banii din cutia cu donații pentru animale, apoi, dupa cateva luni in 11 iulie, un altul a furat cele mai valoroase…

- Suspectul in cazul agresiunii de sambata seara, din Piata Unirii, a fost depistat și reținut de polițiști, luni seara, pe raza orașului. Barbatul banuit ca este autorul faptei, are 35 de ani și a fost reținut de politistii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale, cu sprijinul Brigazii de Operatiuni…

- Un barbat a fost reținut, dupa ce și-a ucis fratele cu toporul in Beresti Tazlau, judetul Bacau. Individul cunoscut cu probleme psihice iși amenințase intreaga familie ca va comite crima, insa, potrivit vecinilor, Poliția nu ar fi luat nicio masura. Agresorul, in varsta de 41 de ani, locuia in aceeași…

- Acolo, fara nicio solicitare, atacatorul o ataca violent și o injunghie de mai multe ori. Victima, care, deși era foarte speriata de ce i se intampla, probabil și din cauza adrenalinei, s-a luptat pentru a-și salva viața și a incercat sa blocheze loviturile de cuțit, care erau direcționate,…

- O vanzatoare a fost injunghiata intr-un magazin din Arad, in timpul unui jaf. Agresiunea a avut loc, duminica, și a fost comisa de un individ care a fugit de la fața locului. Agresorul e cautat de polițiști. Individul a dat buzna intr-un magazin din Arad și a injunghiat-o, fara mila, pe vanzatoare,…

- O femeie a fost ranita prin injunghiere, marti, la Timisoara, in timp ce circula cu tramvaiul, suspectul, un tanar de 21 de ani, fiind audiat de politisti, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Timis, informeaza Agerpres.ro. Victima, taiata cu un cutit in zona coapsei, a fost transportata…