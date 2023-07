Astazi, diploma de bacalaureat nu mai este esențiala pentru salarii bune. Tinerii sunt cautați pe piața muncii. Mai ales ca asistenți medicali, mecanici și hairstyliști, cu oferte de pana la 1.000 de euro/luna, plus bonusuri. O tanara fara Bacalaureat, angajata la un salon din București. Ea caștiga peste 8.000 lei ca hairstylist, conform antena3.ro . „Am dat Bac-ul, dar am picat la matematica. Mi-a placut aici ca este o meserie curata, frumoasa, banoasa, bineințeles. Prima data am inceput cu codițe impletite, luam 10 lei pe o codița, acum am ajuns sa iau 200, 300 de lei”, a povestit Ana. Cele…