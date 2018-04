Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Baru, judetul Hunedoara, au fost sesizati, marti, de catre un barbat, ca fiica concubinei sale si-a lasat fiul de 8 luni la domiciliul sau si a plecat sa isi cumpere tigari, insa nu s-a mai intors. In urma verificarilor, politistii au constatat ca tanara in varsta de 22 de ani…

- Politistii cauta o tanara de 22 de ani, care a disparut inca de sambata. Oamenii legii au fost sesizati de disparitie abia ieri, de catre concubinul mamei tinerei. Mai exact fata din judetul Alba a venit in vizita la mama sa de Paste, impreuna cu copilul ei de doar opt luni, in localitatea Baru din…

- Compania Delgaz Grid, cea care se ocupa de furnizarea gazelor naturale in Timișoara, a anunțat ca in cursul anul 2017 a investit circa 3 milioane de lei pentru modernizarea a aproape 11 kilometri de conducte și branșamente de gaze naturale in municipiul Timișoara și localitatea Dumbravița.…

- Un adolescent in varsta de 15 ani, din comuna Totesti, judetul Hunedoara, a disparut de acasa, in timpul noptii de miercuri spre joi, si este cautat de politisti dupa ce in urma cercetarilor in locuinta familiei care il luase in plasament pe copil a fost gasit un bilet de adio, transmite coresponden

- Un minor de 15 ani, din comuna Totești, din județul Hunedoara, este cautat de polițiști. Azi-noapte, acesta a plecat de acasa, lasand in dormitor un bilet de adio. „In data de 15 martie 2018, in jurul orei 08.00, politistii din cadrul Sectiei 8 Poliție Rurala Hateg au fost sesizați verbal de…

- Samuel Ionut Valceanu, tanarul acuzat ca și-a lasat prietenul sa moara pe strada in Pitești, risca o pedeapsa de cel mult un an de inchisoare. Barbatul de 20 de ani este cercetat in libertate pentru infracțiunea de lasare fara ajutor a unei persoane aflate in dificultate. Politistii din Pitesti l-au…

- Politistii din Alba Iulia, sprijiniti de jandarmi din cadrul I.J.J. Alba au identificat si retinut un tanar de 24 de ani, din municipiul Oraștie, judetul Hunedoara care a talharit o femeie din Alba Iulia La data de 12.02.2018 ora 18.16, Politia Municipiului Alba Iulia, a fost sesizata prin 112, cu…

- Hidrologii au emis o atentionare cod galben de inundatii pentru rauri din 15 judete din nordul, vestul si sudul tarii, valabila de sambata dimineata pana duminica la ora 15.00. Codul galben a fost instituit pe raurile din bazine hidrografice din judetele Maramures, Satu Mare, Bistrita-Nasaud, Bihor,…