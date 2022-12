Tânăra căreia chirurgii au reușit să-i replanteze ambele brațe a fost externată. Primele declarații Alexiei, tanara de 16 ani careia chirurgii din Iasi au reușit sa-i replanteze ambele brațe, dupa accidentul grav de la Pașcani, a fost externata astazi din Spitalul de Copii Sfanta Maria din Iași. „Sunt foarte fericita ca am ajuns cu bine pana acum și sunt sigura ca și in continuare o sa fie tot cu bine și o sa-mi revin cat mai repede și cat mai bine. Doamne ajuta sa fiu bine, sa fiu alaturi de cei dragi și abia aștept sa-mi vad prietenii. Am emoții și știu ca acasa sa fie oricum cel mai bine. Ce a trecut… a fost. Acum trebuie sa vad ce va fi și trebuie sa am o gandire pozitiva ca sa trec peste… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

