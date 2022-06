Stiri pe aceeasi tema

- Un accident in urma caruia o tanara in varsta de 23 de ani a ajuns la spital a avut loc in aceasta dupa-amiaza in Timisoara. Tanara a fost lovita de o masina in timp ce traversa strada pe bicicleta. Un barbat in varsta de 43 de ani a condus un autoturism pe Calea Circumvalațiunii din ... The post Accident…

- Un barbat in varsta de 43 de ani a condus un autoturism pe Calea Circumvalațiunii din Timișoara dinspre Calea Bogdaneștilor inspre Bulevardul Republicii,iar la trecerea pentru pietoni a surprins și accidentat o tanara de 23 de ani care ar fi traversat strada pe bicicleta. In urma impactului tanara a…

- Accident de circulație, marți, in zona Spitalului Municipal din Timișoara. Un tanar de 17 ani a ajuns la spital dupa ce a traversat strada pe verde intermitent și a fost lovit de mașina. Adolescentul a incercat sa treaca in fuga. Accidentul a fost surprins de camerele de supraveghere montate in intersecție.

- La data de 2 mai 2022, in jurul orei 18.45, pe strada Tudor Vladimirescu din Alba Iulia, un tanar de 22 de ani, din comuna Vințu de Jos, in timp ce conducea un autoturism, a acroșat o tanara de 29 de ani, din Alba Iulia, care traversa strada, pe trecerea pentru pietoni marcata și semnalizata corespunzator.…

- Accident de circulație, joi, pe strada Gheorghe Lazar din Timișoara. O femeie de 74 de ani a fost ranita grav dupa ce a fost lovita de mașina pe trecerea de pietoni. Batrana traversa regulamentar.

- ACCIDENT la Aiud: Femeie din Bistrița-Nasaud, lovita de o mașina pe o strada din municipiu, in timp ce traversa prin loc nepermis O femeie din județul Bistrița-Nasaud a fost lovita sambata seara de o mașina, la Aiud, in timp ce traversa strada prin loc nepermis. Potrivit IPJ Alba, la data de 16 aprilie…

- Accident grav de circulație, joi seara, in apropierea Complexului Studențesc din Timișoara. O tanara de 26 de ani a ajuns la spital in stare grava dupa ce a fost lovita de mașina pe trecerea de pietoni. Fata traversa strada regulamentar, spun polițiștii.