Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Robu incearca sa o dea la intors, dupa ce, sambata, membri ai USR Timiș care strangeau semnaturi pentru campania “Fara penali in funcții publice” in centrul Timișoarei au primit un nou avertisment din partea polițiștilor locali. Primarul Timișoarei a postat, astazi, un mesaj pe pagina sa de…

- Chiar daca majoritatea dintre noi consideram telefonul mobil o necesitate, trebuie sa recunoastem ca de multe ori acesta are mai multe functii si aplicatii decat avem nevoie. Cu toate acestea, simtim nevoia sa fim la curent cu cele mai noi inovatii in materie de smartphone-uri si sa ne cumparam mereu…

- Incepand de astazi si pana duminica, 17.06.2018, reprezentantii USR Constanta vor fi prezenti in Portul Tomis din Constanta, unde continua campania de strangere de semnaturi pentru sustinerea initiativei "Fara penali in functii publice ldquo;. Initiativa cetateneasca "Fara penali in functii publiceldquo;,…

- Dupa ce a schimbat replici acide cu cei din USR, dar și cu susținatorii lor, pentru ca i-a facut „trotsky-iști”, avand impresia ca agaseaza oameni cand aduna semnaturi in centrul Timișoarei pentru campania „Fara penali in funcții publice”, Robu vrea sa știe ce parere au despre subiectul campaniei…

- Nicolae Robu a provocat un scandal uriaș, dupa ce ieri, a postat un mesaj pe pagina lui de Facebook in care iși arata indignarea ca membri USR strangeau semnaturi pentru campania “Fara penali in funcții publice”. “Am fost și azi, alaturi de colegii din echipa USR Timiș, la adunat semnaturi in cadrul…

- Nicolae Robu este foc și para pe membri USR cu care s-a intalnit, astazi, in centrul Timișoarei, in timp ce strangeau semnaturi pentru campania „Fara penali in funcții publice”. Primarul Timișoarei a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, acuzandu-i pe cei din partid ca ar incalca legile și normele…

- Comunicat: USR Brașov continua strangerea de semnaturi pentru inițiativa cetațeneasca „Fara penali in funcții publice”. La Brașov, startul campaniei s-a dat pe data de 15 mai și, in mai puțin de 4 saptamani, s-au strans peste 6500 de semnaturi din intregul județ, din care 4800 din municipiul Brașov.…

- Cortul USR din cadrul campaniei de strangere de semnaturi “Fara penali in funcții publice” a fost vandalizat la Constanța. Daca persoana vinovata va fi gasita, ea va fi acuzata de distrugere. Cortul USR din cadrul campaniei de strangere de semnaturi “Fara penali in funcții publice” a fost vandalizat…