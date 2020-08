Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii Tribunalului Timis au admis cererea procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Timis de emitere a unui mandat de arestare pentru 30 de zile pe numele femeii care si-a aruncat pe jos bebelusul de doua luni, in urma unei crize de gelozie pe care a avut-o cu tatal copilului. Prim-procurorul…

- Un bebelus de doar doua luni a fost trantit de pamant de mama lui, intr-o criza de gelozie, dupa ce femeia s-a certat cu iubitul intr-un hotel din Timisoara unde locuiau. Copilul a fost dus de urgenta la Spitalul de Copii ”Louis Turcanu” din Timisoara, iar mama lui a fost preluata de politisti pentru…

- Tanara din Italia, care si-a aruncat pe jos bebelusul de doua luni, sambata, in urma unei dispute verbale pe care a avut-o cu tatal copilului, intr-o camera de hotel in care locuiau, este cercetata de politistii timisoreni pentru tentativa de omor, transmite Agerpres. "In acest caz se efectueaza…

