Stiri pe aceeasi tema

- O chinezoaica de 20 de ani, originara din Wuhan, a calatorit sute de kilometri intr-un alt oraș, unde a infectat cinci rude, fara sa prezinte semne de infecție, conforr unei asociații a oamenilor de știința din China, oferind dovezi noi ca noul coronavirus poate fi raspandit asimptomatic, scrie The…

- RESITA – Judetul nostru „are o economie sublima, dar care lipseste cu desavarsire“ si acest lucru se reflecta in oferta, aproape penibila, de locuri de munca! Dintr-un total de 79 de posturi oferite in tot judetul, in mod deloc surprinzator Caransebesul ofera cele mai multe slujbe, 35 la numar. Resita…

- Potrivit publicatiei The Guardian, serviciile trenurilor de noapte au renascut datorita investitiilor din partea operatorilor feroviari, pe fondul nevoii de a reduce emisiile de carbon. Cursa Budapesta – Bucuresti are ca punct de pornire Gara de Est din capitala Ungariei, una dintre cele mai moderne…

- "Vecinii nostri si-ar putea arata interesul pentru facilitatile noastre de stocare. In special Polonia a anuntat ca intentioneaza sa-si extinda propriile sale facilitati de stocare. Si Republica Moldova, Romania si Ungaria au necesitati similare. Avem oportunitati semnificative legate de infrastructura…

- Trimisul special al AGERPRES, Florin Stefan, transmite: Revolutia romana din decembrie 1989 a fost primul pas spre reintoarcerea romanilor si a Romaniei in Europa, a declarat luni, in plenul PE, Adina Valean, comisarul european pentru transport, in timp ce eurodeputatul Traian Basescu a spus ca in decembrie…

- Ryanair a anuntat miercuri ca va primi doar zece avioane Boeing 737 MAX din comanda sa de 210 aeronave, ceea ce a dus la inchiderea a doua baze si reducerea, in vara viitoare, a capacitatii de transport la alte baze, fiind in pericol locurile de munca, transmit Bloomberg si Reuters. Incepand…

- Activista pentru mediu Greta Thunberg a ajuns marți la Lisabona dupa ce in urma cu trei saptamani a plecat din SUA, traversand Oceanul Atlantic la bordul unui catamaran, pentru a participa la Conferința ONU pentru Schimbarile Climatice, potrivit The Guardian, anunța MEDIAFAX.Citește și: FBI…

- Toți cei care au mașina pe benzina trebuie sa afle aceste amanunte importante. Puțini șoferi știu cum se conduce corect cu adevarat. Specialiștii s-au decis sa spuna totul. Anunț extrem de important pentru toți șoferii din Romania. Puțini știau aceste detalii extrem de importante. Unii conducatori auto…