Tânăra bătută şi aruncată peste gardul spitalului de iubitul gelos a murit Alina Cosma, tanara de 19 ani batuta cu bestialitate de iubit, a murit pe patul de spital. Tanara implinise in luna aprilie 19 ani. A ajuns la spital in stare grava dupa ce a fost batuta crunt de iubit, un tanar in varsta de 31 de ani. Acesta a lovit-o pe fata pana cand a lasat-o inconstienta, apoi a luat-o si a aruncat-o peste gardul unui spital. Un paznic a fost cel care a gasit-o pe tanara si a dus-o la camera de garda. Fata a ajuns pe mana medicilor in coma profunda, cu leziuni cerebrale grave. Cand si au dat seama ca fata este batuta, medicii au sunat la Politia din Vidra… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

