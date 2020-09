Stiri pe aceeasi tema

- Poliția franceza a deschis o ancheta dupa ce o studenta din Strasbourg a relatat ca a fost atacata pe strada ziua pentru ca purta o fusta, relateaza BBC.Elisabeta, în vârsta de 22 de ani, a declarat ca a fost lovita cu pumnul în fața „de catre trei indivizi care s-au…

- Politia din orasul englez Birmingham l-a acuzat pe un barbat de crima si sapte tentative de crima in urma unor atacuri cu cutitul comise duminica, transmite miercuri dpa, citata de Agerpres.Politia l-a identificat pe autorul atacurilor ca Zephaniah McLeod, in varsta de 27 de ani, care s-a prezentat…

- Conform IPJ Olt, un barbat in varsta de 56 de ani din orasul Corabia a anuntat, marti, printr-un apel la 112 faptul ca mai multe persoane i-au patruns in locuinta si a urcat-o pe concubina sa intr-o masina alba, impotriva voinței acesteia, plecand intr-o direcție necunoscuta. Citeste si: Politia…

- In data de 30.08.2020, in jurul orei 23:00, la sediul Poliției Municipiului Hunedoara s-a prezentat un barbat din municipiul Hunedoara, care a sesizat faptul ca, din data de 21.08.2020, nu a mai putut-o contacta pe sora lui, CIRPACI SIMONA (foto), de 27 de ani, domiciliata in comuna Șiria, judetul…

- Zeci de mii de oameni protesteaza la Minsk, capitala Belarusului, impotriva presedintelui Alexandr Lukașenko, la doua saptamani dupa ce acesta a castigat un nou mandat in fruntea statului, transmite BBC. Zeci de mii de oameni, de la varstnici la cei cu copii mici, s-au adunat duminica in Piața Independenței…

- Politia romana a achizitionat un lot de 25.000 de pistoale, si un milion de cartuse, cantitatile de arme urmand sa ajunga treptat in Romania. In prezent, politistii rutieri si de la ordine publica, cei care patruleaza pe strazi, folosesc pistoale Carpati si Makarov, in care incapeau doar sase cartuse,…

- Polițiștii au identificat o adolescenta in varsta de 15 ani, a carei plecare voluntara de la domiciliu a fost sesizata in cursul zilei de 2 iulie a.c.. La data de 2 iulie a.c., in jurul orei 14.00, polițiștii au fost sesizați de catre un barbat din comuna Ruginești cu privire la faptul ca fiica sa,…