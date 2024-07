O tanara de 20 de ani a fost lovita de un tanar de aceeasi varsta, ieri dimineata, inainte de a intra sa sustina prima proba scrisa la examenul de bacalaureat. Incidentul violent a avut loc in fata Liceului CFR din Craiova. Tanarul de 20 de ani este cercetat pentru comiterea infractiunii de lovire sau alte violente. Politistii doljeni au explicat ca tanara lovita a fost trasportata la spital, unde a primit ingrijiri medicale. „In aceasta dimineata, ora 08.00, politistii Sectiei 4 Poliție Craiova s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca, in jurul orei 07.55, in zona unui liceu, de pe strada…