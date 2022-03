Stiri pe aceeasi tema

- O tanara din Josenii Bargaului s-a ales cu dosar penal, dupa ce polițiștii au prins-o sub influența drogurilor, la volan, in Bistrița. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, la data de 15 martie, in jurul orelor 01:00, polițiștii Biroului Rutier au oprit pe raza municipiului Bistrița, pentru control, un autoturism.…

- La data de 15 martie a.c., in jurul orelor 01:00, polițiștii Biroului Rutier au oprit pe raza municipiului Bistrița, pentru control, un autoturism. La volanul acestuia a fost identificata o tanara de 20 de ani, din Josenii Bargaului, care era insoțita de alți trei tineri din Viișoara, Livezile și Bistrița.…

- Un tanar din Posmuș sfideaza legile rutiere cu nonșalanța. Prins luni in trafic, deși avea permisul suspendat, ieri a ieșit iarași la plimbare. A fost blocat de polițiști pe Independenței. Polițiștii bistrițeni au oprit luni, in trafic, un autoturism, pe Bulevardul Republicii. La volan, un tanar de…

- Un incident a avut loc in miez de noapte pe strazile din Bistrița. Un autoturism a ”pus la pamant” stalpișorii de delimitare a benzilor. Cand poliția a facut semn sa opreasca, șoferul – un bistrițean cu peri carunți – și baut, a fugit. A lovit și o mașina parcata. In miezul nopții, o mașina care circula…

- Polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Prundu Bargaului au dispus azi-noapte, in urma probatoriului administrat, reținerea pentru 24 de ore a unui tanar de 25 de ani. Originar din Prundu Bargaului, tanarul este cercetat pentru infracțiuni la regimul rutier. Ieri, in jurul orei 16.30, pe strada Secu din…

- In noaptea de 29 spre 30 decembrie, trei barbați au furat vaci de la o ferma din comuna Livezile. Le-au dus rapid la un abator in județul vecin. Polițiștii i-au gasit in ultima zi din an. Trei barbați din Bistrița și Livezile au vrut sa se-mbogațeasca rapid, ca sa intre cu buzunarele pline in noul an.…

- In data de 23 decembrie a.c., in jurul orei 14:00, politistii Biroului de Ordine Publica din cadrul Politiei municipiului Bistrita au fost solicitati sa intervina in cartierul Viisoara, la un conflict spontan aparut intre doi fosti concubini. O femeie de 29 de ani, din Viisoara, a alertat politistii…

- In aceasta seara, polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Bistrița au intervenit la un accident de circulație pe strada Avram Iancu. O mașina condusa de un tanar de 20 de ani din Budacu de Sus, in timp ce se deplasa pe strada Avram Iancu din municipiul Bistrița a intrat in coliziune cu un…