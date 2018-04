Tânără atacată la metroul din Londra. Motivul este de-a dreptul revoltător O femeie a fost atacata la metroul din Londra pe motiv ca vorbea in limba spaniola. Tanara de 24 de ani a fost lovita in zona capului, dupa ce doua persoane au tras-o de par și au tarat-o astfelp pe peron. Victima a suferit taieturi pe fața și scalp. “Victima - o femeie de 24 de ani - vorbea in limba spaniola cu un grup de prieteni. Doua femei din apropiere au auzit-o și au inceput sa strige la ea, spunand ca ar trebui sa vorbeasca in limba engleza fiindca se afla in Anglia.”, a spus un purtator de cuvant al Poliției de Transporturi, conform Independent. Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol: antena3.ro

