- O motoreta de model Viper, la ghidonul careia se afla un tanar de 18 ani, a tamponat o femeie de 29 de ani care avea in brațe un copil de 3 ani. Aceasta traversa strada pe o trecere de pitoni.

- O femeie a fost violata pe o strada laturalnica, de doi tineri, unul de 18 ani si unul de 13 ani.Clipe de groaza sambata, 20 noiembrie, pentru o femeie de 52 de ani.Aceasta a fost violata de doi baieti, pe o strada din Bistrita. Unul era minor, informeaza bistriteanul.ro.Incidentul s a petrecut pe o…

- Noaptea trecuta, in jurul orei 03.30, polițiștii din Teiuș au depistat o femeie de 40 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Decebal din Teiuș, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatoarei auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,51…

- In seara de marti, ora 19.00, pe strada Bogdan Voda din municipiul Sighetu Marmației a avut loc un accident de circulație soldat cu ranirea ușoara a unei persoane. In timp ce un satmarean de 61 de ani conducea un autoturism avand direcția de deplasare Vadu Izei catre centrul municipiului, la trecerea…

- Liderul PSRM, Igor Dodon a venit cu o reacție dupa ce pe rețelele sociale a aparut o imagine in care un barbat a fost imunizat anti-Covid, chiar pe marginea drumului. Acesta a criticat modul in care PAS realizeaza „vaccinarea anti-Covid” și susține ca aceasta nu este o campanie de informare. „Merg prin…

- Politia Municipiului Vatra Dornei a fost sesizata ca pe strada 22 Decembrie din municipiul Vatra Dornei, o persoana a fost lovita de un autoturism. Un tanar de 19 ani din municipiul Vatra Dornei, in timp ce conducea autoturismul pe strada 22 Decembrie din municipiul Vatra Dornei, a efectuat un viraj…

- La data de 21 octombrie 2021, in jurul orei 07.15, un barbat de 60 de ani, din comuna Vințu de Jos, in timp ce conducea un autoturism pe strada 1 Mai din municipiul Sebeș, in zona unei treceri de pietoni, a acroșat o femeie de 40 de ani și o minora de 7 ani, care traversau strada. In urma accidentului,…

