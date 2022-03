Stiri pe aceeasi tema

- O tanara din Rusia a trect prin clipe neașteptate, chiar in timp ce se afla alaturi de mai mulți oameni la un protest impotriva forțelor armate ruse care ataca de 18 zile Ucraina. Femeia avea in maini o coala alba de hartie, astfel ca acest lucru le-a atras atenția oamenilor legii.

- Aproape 7.000 de oameni de știința, matematicieni și universitari ruși i-au adresat lui Vladimir Putin o scrisoare deschisa pentru a «protesta ferm» impotriva razboiului din Ucraina. «Noi, oamenii de știința și jurnaliștii din domeniul științific din Rusia protestam ferm impotriva invaziei militare…

- Elena Osipova, femeia de 78 de ani care a fost arestatp la Moscova, este o supraviețuitoare a asediului german asupra Leningradului din cel de-Al Doilea Razboi Mondial și este bolnava de diabet. Ea a fost prezenta la protestul de la Sankt Petresburg, unde cerea oprirea razboiulio dintre Rusia și Ucraina.

- Opozantul rus intemnițat Alexei Navalii le-a cerut, miercuri, concetațenilor sai și celor din Belarus sa treaca peste interdicția autoritaților și sa manifeste in fieare zi in Rusia contra invaziei Ucrainei. Sa nu devenim o națiune a celor fara voce, infricoșați, care pare sa nu vada razboiul agresiv…

- Liderul opoziției ruse Aleksei Navalnii a postat o serie de mesaje pe rețelele de socializare pentru a cere demonstrații zilnice in toata Rusia.1/12 We - Russia - want to be a nation of peace. Alas, few people would call us that now.— Alexey Navalny (@navalny) March 2, 2022 Acesta indeamna la mitinguri…

- Președintele rus Vladimir Putin a luat o decizie de ultima ora, hotarare care a revoltat o lume intreaga. Conducatorul rus a decis ca toți copiii care protesteaza impotriva razboiului pe care el l-a declanșat in Ucraina sa fie arestați de catre oamenii legii din Rusia.

- Protestatari din intreaga lume și-au aratat astazi sprijinul pentru poporul ucrainean, intr-o mare de steaguri și bannere albastre și galbene, și au cerut guvernelor sa faca mai mult pentru a ajuta Kievul, sa pedepseasca Rusia și sa evite un conflict mai

- Peste 1.700 de persoane au fost arestate joi la Moscova și in alte zeci de orașe din Rusia, pentru ca au ieșit in strada sa protesteze fața de ofensiva rusa in Ucraina, anunța BBC, care citeaza o organizație independenta de monitorizare.