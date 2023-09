Stiri pe aceeasi tema

- Managerul Spitalului de Urgenta (SJU) „Mavromati”, din Botoșani, Angel Calin, a anunțat, luni, ca medicii de pe Sectia Obstetrica - Ginecologie 1, care erau de serviciu in noaptea de 17 spre 18 august, cand Alexandra, tanara de 25 de ani insarcinata in trei luni, a murit la cateva ore de la internare,…

- Vineri, 11 august, polițiștii din Tauții-Magherauș au fost sesizați de o femeie de 43 de ani din oraș ca, fiica sa Tutuța Alexandra Maria Luiza in varsta de 15 ani a plecat voluntar de la domiciliu in jurul orei 11.00 și nu s-a reintors. Semnalmente: inaltime 1,75 m, par negru lung, ochi verzi, constituție…

- Articolul Operațiuni de cautare a doi copii din Buzau care au plecat de acasa și nu au mai revenit se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Doi copii din județul Buzau sunt cautați de Poliție dupa ce au plecat de acasa și nu au mai revenit la domiciliu. Este vorba despre un baiat de 12 ani […]

- Doi copii din Buzau sunt cautați de Poliție pentru ca au plecat de acasa și nu au mai revenit la domiciliu. Este vorba despre un baiat de 12 ani, care a disparut de mai mult de cinci zile, și o fata de 11 ani, care a plecat de acasa la 10 august 2023.

- Mașina in care au murit toți cei patru membri ai unei familii, ieri, la Orbeni, era condusa de o soferita care abia iși luase permisul. Femeia, mama a celor doi copii din mașina, era insarcinata cu un al treilea, informeaza Antena 3. Un teribil accident s-a produs cand mașina in care se aflau doi copii…

- E seara tarziu. Iți parchezi mașina in parcarea supermarketului, o incui și mergi la cumparaturi. Cand te intorci, vezi ca cineva a infașurat o camașa in jurul uneia dintre ștergatoarele tale de parbriz. Nu te opri pentru a scoate piesa de imbracaminte de pe parbriz daca ți se intampla cu adevarat acest…

- Mama fetei de 12 ani care a fost ucisa intr-un apartament din Capitala a ajuns in aceasta dimineața, in București, la Secția Omoruri pentru a fi audiata. Femeia a fost repatriata din Spania și aseara a intrat in țara cu autocarul, pe la Vama Nadlac. De acolo a fost preluata de mascați și adusa in București.

- Politistii din Ilfov au deschis o ancheta, dupa ce au fost sesizati cu privire la faptul ca doi adolescenti au fost agresati de un al treilea, intr-un parc din Mogosoaia. Incidentul a fost filmat, imaginile ajungand pe retelele de socializare. In imaginile postate pe Facebook se vede cum un adolescent…