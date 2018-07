Stiri pe aceeasi tema

- Martin Bregman, producatorul filmului „Scarface”, dar și al altor filme in care a jucat celebrul actor Al Pacino, precum „Serpico”, „Dog Day Afternoon” și „Sea of Love”, a murit, sambata, la varsta de 92 de ani.

- Povestea lui Sharon Tate, starleta si sotia lui Roman Polanski, una dintre victimele criminalului Charles Manson, va reinvia intr-un film in regia celebrul regizor Quentin Tarantino. Povestea care a cutremurat Hollywood-ul va fi rescrisa cu nume grele din lumeaa filmului, precum Al Pacino, Brad Pitt…

- In unele cazuri vorbim de frați care sunt in egala masura celebrii, in altele doar iluștri necunoscuți care incearca sa se remarce din urmbra rudelor lor. Cert e ca in cetatea Filmului exista adevarate dinastii care fac legea pe marele ecran.

- Patricia Morison, cea mai varstnica legenda a Hollywood-ului a murit la varsta de 103 de ani, informeaza The Sun, potrivit realitatea.net.Patricia Morison a trecut in neființa la varsta de aged 103. Actrița legendara a jucat in zeci de filme ca Sherlock Holmes și Kiss Me Kate. Patricia…

- O legenda a Hollywood-ului, ramasa in istoria filmului ca actrita care intruchipat-o pe Scarlet O'Hara, eroina tragica a Sudului Americii din “Pe aripile vantului”, Vivien Leigh a avut o existenta tumultuoasa, marcata de suisuri si coborasuri.

- Actorul american R. Lee Ermey, nominalizat la premiile Globul de Aur pentru rolul din filmul "Platosa de otel/ Full Metal Jacket", de Stanley Kubrick, a murit la vârsta de 74 de ani, din cauza complicatiilor provocate de o pneumonie, a anuntat agentul acestuia.