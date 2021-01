Tânăr urmărit de poliție prin Gherla, s-a ascuns sub o mașină In noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 01.20, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Gherla aflați in exercitarea atribuțiilor de serviciu au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism condus de un tanar de 25 de ani, din Gherla. Intrucat conducatorul auto nu a respectat semnalele polițiștilor, continuandu-și deplasarea, echipajul a pornit in urmarirea … Citeste articolul mai departe pe gherlainfo.ro…

Sursa articol si foto: gherlainfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

