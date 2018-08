Tânăr ucis de socru sub ochii poliţiştilor, în Timiş Rafuiala incheiatav tragic langa Timisoara, vineri la orele pranzului. O cearta apriga intre doi barbati s-a sfarsit cu o crima. Un tanar a fost omorat de socru chiar sub ochii politistilor veniti sa aplaneze conflictul. Nenorocirea s-a petrecut in curtea socrului. Cei doi barbati lucrau in strainatate, iar acum se intorsesera acasa la Biled. Ginerele voia, se pare, sa-si ia copilul si sa se desparta de nevasta, iar asta a starnit furia batranului. In timp ce barbatii se certau si se amenintau, vecinii au sunat la 112 sa ceara ajutor, de teama ca nu cumva sa se intample… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

