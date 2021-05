Tânăr tăiat la gât, găsit de salvamontiști într-o peșteră. Trebuia să fie acasă, în carantină COVID-19 Un tanar ranit la gat a fost gasit de salvamontiști, in noaptea de duminica spre luni, cu hemoragie masiva intr-o peștera din Brașov. Serviciul Public Local Salvamont Brașov a fost solicitat sa intervina intr-un caz de agresiune, petrecut la Peștera de Lapte, unde o persoana a fost injunghiata. “O echipa formata din salvamontiști, jandarmi montani, […] The post Tanar taiat la gat, gasit de salvamontiști intr-o peștera. Trebuia sa fie acasa, in carantina COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Familia prezentatoarei de la BBC, care a murit saptamana trecuta, acuza ca aceasta a decedat din cauza cheagurilor de sange formate dupa ce s-a vaccinat cu serul anti-Covid produs de AstraZeneca, scrie The Guardian. Lisa Shaw a murit vineri, in spital, la varsta de 44 de ani. A inceput sa aiba dureri…

- Spitalul Clinic Colentina din București iși va deschide din nou porțile si pentru pacienții non-COVID. “In urma obtinerii avizului temporar de functionare in regim mixt eliberat de catre DSPMB, va informam ca in foarte scurt timp Spitalul Clinic Colentina isi va deschide din nou portile si pentru pacientii…

- Aproape 100 de milioane de americani au voie sa renunțe la masca sanitara in aer liber, au anunțat autoritațile sanitare din Statele Unite, referindu-se la persoanele care s-au imunizat complet impotriva Covid-19. Excepțiile se aplica doar in cazul concertelor și a locurilor foarte aglomerate. “Daca…

- Cateva zeci de pacienți au fost trimise acasa vineri noaptea, deoarece un ordin al ministrului Sanatații și al șefului DSU Raed Arafat stabilește ca unitatea spitaliceasca va deveni, de sambata, spital COVID. Cei mai mulți pacienți au fost externați acasa, doar 20 dintre ei, operați de curand, sunt…

- Al treilea val al coronavirusului din Germania ar putea fi cel mai grav pana acum și 100.000 de noi infecții zilnice nu sunt excluse, a declarat vineri șeful Institutului Robert Koch pentru boli infecțioase (RKI), citat de Reuters. Numarul de noi infecții confirmate in Germania a crescut in ultimele…

- Romanian police handed out dozens of fines in Bucharest on Wednesday evening in shops and restaurants as new restrictions aimed to slow the spread of the virus, according to universal.net. Police said they had carried 127 checks throughout the city and had handed out 56 fines of 90,000 lei, about 19,000…

- Tot mai multe tari suspenda vaccinarea cu serul AstraZeneca. Dupa Germania, si Franta a anunțat ca oprește utilizarea serului in așteptarea unui aviz al autoritații europene a medicamentului. Franța va inceta administrarea vaccinului impotriva Covid-19 al AstraZeneca in așteptarea unei evaluari din…

- The Mayor of Timișoara Dominic Fritz announced on Wednesday that the number of COVID-19 cases in the city is rising and that there are no more intensive care beds in the city’s hospitals, according to Romania-Insider. Fritz suggested that the city may need a new quarantine to reduce the crisis. He…